В одном из сел Якутии строят микрорайон для работников сельского хозяйства и социальной сферы

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-10T10:21:54+03:00

В 2022 году новоселье отпразднует полсотни семей

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В селе Улахан-Ан Хангаласского района Якутии строят новый жилой микрорайон «Чэчир» для работников сельского хозяйства и социальной сферы. К 2022 году новоселье должны справить 50 семей.

В микрорайоне уже завершили работы по газификации, сейчас идет строительство внутренних и подъездных дорог общей протяженностью почти 3 километра. Для удобства жителей микрорайона ведутся переговоры по строительству детского сада на 90 мест.

Строительство микрорайона «Чэчир» финансируется в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», также задействованы средства из республиканского и местного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU