Лихачам - стоп: в Хангаласском районе установили передвижные комплексы фиксации нарушений

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-10T10:07:20+03:00

Оборудование будет снимать фото и видео нарушителей во время ремонта дороги

Изменить размер текста: A A

В Хангаласском районе Якутии на 67, 68 и 69 километрах автодороги регионального значения «Умнас» на время проведения ремонтных работ установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры «видят» нарушения встречного и попутного направления. Напомним, допустимая максимальная скорость на этом участке дороги 50 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU