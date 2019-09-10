Лихачам - стоп: в Хангаласском районе установили передвижные комплексы фиксации нарушений
Оборудование будет снимать фото и видео нарушителей во время ремонта дороги
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В Хангаласском районе Якутии на 67, 68 и 69 километрах автодороги регионального значения «Умнас» на время проведения ремонтных работ установлены передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Камеры «видят» нарушения встречного и попутного направления. Напомним, допустимая максимальная скорость на этом участке дороги 50 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU