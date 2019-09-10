2019-09-10T08:51:03+03:00
Звезды

Айсен Николаев оценил работы молодых художников Якутска

Об этом Ил Дархан рассказал в своем инстаграм
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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9 сентября глава республики Айсен Николаев встретился с молодыми художниками столицы.

- Никогда не устану повторять: самое ценное, что есть в Якутии — это наши люди. Творческие, активные, готовые к новым открытиям и свершениям. Сегодня встретился с молодыми художниками Якутска. На их счету не один интересный проект - все мы видим их стрит-арты, когда гуляем по городу, – написал Айсен Сергеевич.

У молодых художников много интересных проектов, в том числе популярные стрит-арты, онлайн-проекты, такие как «Факты о Якутии» в котором собрано интересные факты из истории народа саха и истории региона.

По словам главы, Якутск входит в четвёрку самых молодых городов России, где средний возраст жителя - всего тридцать лет.

- Чем больше молодёжи, чем она активнее – тем перспективнее считается город для жизни, – добавил Ил Дархан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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