Айсен Николаев оценил работы молодых художников Якутска
9 сентября глава республики Айсен Николаев встретился с молодыми художниками столицы.
- Никогда не устану повторять: самое ценное, что есть в Якутии — это наши люди. Творческие, активные, готовые к новым открытиям и свершениям. Сегодня встретился с молодыми художниками Якутска. На их счету не один интересный проект - все мы видим их стрит-арты, когда гуляем по городу, – написал Айсен Сергеевич.
У молодых художников много интересных проектов, в том числе популярные стрит-арты, онлайн-проекты, такие как «Факты о Якутии» в котором собрано интересные факты из истории народа саха и истории региона.
По словам главы, Якутск входит в четвёрку самых молодых городов России, где средний возраст жителя - всего тридцать лет.
- Чем больше молодёжи, чем она активнее – тем перспективнее считается город для жизни, – добавил Ил Дархан.
ИСТОЧНИК KP.RU