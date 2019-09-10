2019-09-10T08:27:15+03:00
Общество

Школьники Якутска начнут изучать ПДД на специальной площадке

Площадка имитирует дорожное полотно
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске на территории Дворца детского творчества открыли новую детскую учебно-тренировочную площадку для изучения правил дорожного движения.

На площадке есть разрывная сплошная линии, пешеходный переход и даже дорожные знаки. На торжественном открытии сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям основные правила поведения на дорогах и вручили руководителю игровые наборы, предназначенные для обучения.

Сразу же после торжественного открытия на площадке прошло первое мероприятие - детская эстафета «Веселые пешеходы».

Так, благодаря новому игровому комплексу, подтянуть свои знания по правилам дорожного движения смогут не только школьники столицы, но и их родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды в Якутске на 11 сентября
Розовый фламинго в Якутске, чудо? Нет, новый мурал
В Якутии нашли оленевода, пропавшего в июле
Шесть якутских борцов выступят на Чемпионате мира по вольной борьбе в Казахстане
В одном из сел Якутии строят микрорайон для работников сельского хозяйства и социальной сферы
Лихачам - стоп: в Хангаласском районе установили передвижные комплексы фиксации нарушений
Глава Якутска Сардана Авксентьева взяла отпуск
Айсен Николаев оценил работы молодых художников Якутска
В Якутии перевернулся погрузчик, водитель погиб
В Якутии чиновников наказали за невыполнение требований для защиты от пожаров
Якутяне напишут ИТ-диктант
В Якутске и Нерюнгри пройдет чемпионат «Абилимпикс»
В Якутии за сутки потушили четыре пожара
В Мирном двое мужчин хотели наживиться на «продаже» квартиры