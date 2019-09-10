Школьники Якутска начнут изучать ПДД на специальной площадке

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-10T08:27:15+03:00

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В Якутске на территории Дворца детского творчества открыли новую детскую учебно-тренировочную площадку для изучения правил дорожного движения.

На площадке есть разрывная сплошная линии, пешеходный переход и даже дорожные знаки. На торжественном открытии сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям основные правила поведения на дорогах и вручили руководителю игровые наборы, предназначенные для обучения.

Сразу же после торжественного открытия на площадке прошло первое мероприятие - детская эстафета «Веселые пешеходы».

Так, благодаря новому игровому комплексу, подтянуть свои знания по правилам дорожного движения смогут не только школьники столицы, но и их родители.

ИСТОЧНИК KP.RU