Якутяне напишут ИТ-диктант
Мероприятие посвящено Дню программиста в России
-Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
13 сентября все желающие якутяне могут написать ИТ-диктант вместе с другими городами страны. Всероссийская образовательная акция приурочена ко Дню программиста в России.
ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности. Задача теста – оценка уровня компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Пройти ИТ-диктант можно онлайн на официальном сайте и офлайн, на одной из очных площадок.
В Якутске мероприятие пройдет в ИТ-Парке. Всю необходимую информацию можете найти на официальной странице мероприятия в Якутии, включая об очных площадках — ityakutia.com.
ИСТОЧНИК KP.RU