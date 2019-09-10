2019-09-10T06:05:58+03:00
Общество

Якутяне напишут ИТ-диктант

Мероприятие посвящено Дню программиста в России
Ольга Донская
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 сентября все желающие якутяне могут написать ИТ-диктант вместе с другими городами страны. Всероссийская образовательная акция приурочена ко Дню программиста в России.

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности. Задача теста – оценка уровня компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Пройти ИТ-диктант можно онлайн на официальном сайте и офлайн, на одной из очных площадок.

В Якутске мероприятие пройдет в ИТ-Парке. Всю необходимую информацию можете найти на официальной странице мероприятия в Якутии, включая об очных площадках — ityakutia.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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