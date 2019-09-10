В Якутске и Нерюнгри пройдет чемпионат «Абилимпикс»
В соревновании примут участие школьники, студенты и взрослые
-Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Якутске и Нерюнгри с 7 по 13 октября пройдет IV региональный отборочный этапе финала V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Все желающие могут подать заявку на участие до 30 сентября, участие бесплатное.
Конкурсанты будут соревноваться в кондитерском деле, бухгалтерском учете, массаже и многом другом. Возраст участников варьируется от 14 до 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU