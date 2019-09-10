В Якутии за сутки потушили четыре пожара

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-10T04:36:53+03:00

Но в Абыйском районе борьба со стихией все еще продолжается

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По оперативным данным на 10 сентября за прошедшие сутки в республике ликвидировано 4 пожара в контролируемой зоне. В Абыйском районе пожарные все еще борются с одним очагом пламени.

Всего на тушение пожаров привлечено 23 человека, под постоянным наблюдение находятся 18 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем в контролируемой зоне составляет 20 345,00 га.

ИСТОЧНИК KP.RU