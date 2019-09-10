В Мирном двое мужчин хотели наживиться на «продаже» квартиры

СЕГОДНЯ 04:31 2019-09-10T04:31:55+03:00

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В Мирном вынесли приговор двум мужчинам, обвиняемых в мошенничестве. Обвиняемые хотели «продать» квартиру.

Замысле родился у друзей просто: в интернете они разместили ложное объявление о продаже квартиры по цене ниже рыночной. На горячее предложение откликнулся покупатель, который доверившись горе-продавцам отдал им предоплату 50 000 рублей.

Разумеется, никакой сделки не последовало, а все деньги злоумышленники потратили на личные нужды. На мужчин завели уголовное дело по статье 159, часть 2 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и суд вынес им приговор по два года условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU