Акция «Зеленая Россия» началась в Якутии
Жители Верхнеколымского района посадили 100 деревьев
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Верхнеколымский район Якутии присоединился к акции «Зеленая Россия». Активистами будет посажено 100 деревьев в центре поселка Зырянка.
Работники пожарной охраны, управлений и отделений администрации района, инспекции охраны природы и другие активные жители подготовили площадку для посадки деревьев: вырубили старый тальник и подготовили территорию под посадку саженцев.
Благодаря участию в акции «Зеленая Россия» в Зырянке станет больше сосен, берез и лиственниц.
ИСТОЧНИК KP.RU