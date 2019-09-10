2019-09-10T04:00:38+03:00
Общество

Акция «Зеленая Россия» началась в Якутии

Жители Верхнеколымского района посадили 100 деревьев
Ольга Донская
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Верхнеколымский район Якутии присоединился к акции «Зеленая Россия». Активистами будет посажено 100 деревьев в центре поселка Зырянка.

Работники пожарной охраны, управлений и отделений администрации района, инспекции охраны природы и другие активные жители подготовили площадку для посадки деревьев: вырубили старый тальник и подготовили территорию под посадку саженцев.

Благодаря участию в акции «Зеленая Россия» в Зырянке станет больше сосен, берез и лиственниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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