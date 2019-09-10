Microsoft и СВФУ начали совместную работу

СЕГОДНЯ 03:26 2019-09-10T03:26:30+03:00

Студенты обучаются по технологическим программам при поддержке компании

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С 1 сентября в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова студенты начали обучение по технологическим программам при поддержке Microsoft.

Занятия проводятся по магистерской программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», используемой в Институте математики и информатики.

Направления работы программы состоят в разработке чат-ботов, мобильных приложений и подготовка преподавателей в области облачных вычислений и искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU