2019-09-10T03:26:30+03:00
Общество

Microsoft и СВФУ начали совместную работу

Студенты обучаются по технологическим программам при поддержке компании
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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С 1 сентября в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова студенты начали обучение по технологическим программам при поддержке Microsoft.

Занятия проводятся по магистерской программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», используемой в Институте математики и информатики.

Направления работы программы состоят в разработке чат-ботов, мобильных приложений и подготовка преподавателей в области облачных вычислений и искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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