Microsoft и СВФУ начали совместную работу
Студенты обучаются по технологическим программам при поддержке компании
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
С 1 сентября в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова студенты начали обучение по технологическим программам при поддержке Microsoft.
Занятия проводятся по магистерской программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», используемой в Институте математики и информатики.
Направления работы программы состоят в разработке чат-ботов, мобильных приложений и подготовка преподавателей в области облачных вычислений и искусственного интеллекта.
ИСТОЧНИК KP.RU