2019-09-09T12:17:06+03:00
Происшествия

Без прав, номеров и фар: в Якутии произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста

49-летний байкер получил закрытый перелом шейки бедра
Нинель ГУСЕВА
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По факту ДТП проводится проверка.По факту ДТП проводится проверка.
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Вечером 8 сентября в Томмоте произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста.

49-летний водитель «ИЖ Юпитер 5» с коляской, совершая обгон, врезался в едущую впереди иномарку. За рулем «Мазда Демио» сидела 19-летняя девушка, которая в ДТП не пострадала. Виновник аварии госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы с закрытым переломом шейки бедра.

Инспекторам ГИБДД автоледи рассказала, что решила припарковаться, чтобы позвонить по телефону. Убедившись, что ее никто не обгоняет, она подала сигнал левого поворота, начала движение и почувствовала удар.

Как выяснилось, у байкера не было водительских прав и шлема, а у мотоцикла не работали фары и отсутствовали регистрационные знаки.

В момент аварии оба водителя были трезвы. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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