СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-09T10:41:54+03:00

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В Якутске обнаружили расчлененный труп мужчины в холодильнике. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого уже задержали.

Как сообщается на сайте республиканского следкома, чудовищному преступлению предшествовала пьяная ссора двух приятелей, которая произошла 1 сентября. В ходе застолья мужчины поругались, и один забил другого насмерть. Испугавшись того, что сделал, 34-летний подозреваемый расчленил тело собутыльника и спрятал его в холодильник.

Три дня спустя страшную находку обнаружили в его квартире друзья, которые и вызвали полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU