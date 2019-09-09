В Якутске обнаружили расчлененный труп мужчины в холодильнике
В Якутске обнаружили расчлененный труп мужчины в холодильнике. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого уже задержали.
Как сообщается на сайте республиканского следкома, чудовищному преступлению предшествовала пьяная ссора двух приятелей, которая произошла 1 сентября. В ходе застолья мужчины поругались, и один забил другого насмерть. Испугавшись того, что сделал, 34-летний подозреваемый расчленил тело собутыльника и спрятал его в холодильник.
Три дня спустя страшную находку обнаружили в его квартире друзья, которые и вызвали полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU