В Якутске в новом учебном 48 тысяч детей сели за парту

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-09T10:35:26+03:00

Это и многое другое обсудили на совещании работников образования

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В Якутске прошло собрание работников образования на тему «Ориентир на успех каждого» с участием мэра города Сарданы Авксентьевой, министра образования республики Владимира Егорова и других.

На собрании была представлена характеристика состояния системы муниципального образования, по результатам которой стало известно, что грызть гранит науки в новом учебном году, начали рекордные 48 тысяч учащихся.

Также прошло обсуждение внедрения проекта «Одаренный ребенок», общее снижение среднего балла по предметам у учеников и уменьшение количества медалистов в школах.

Кроме того, на сентябрьском совещании торжественно наградили лучших работников за вклад в развитие образования столицы и многолетнюю добросовестную работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU