2019-09-09T10:35:26+03:00
Общество

В Якутске в новом учебном 48 тысяч детей сели за парту

Это и многое другое обсудили на совещании работников образования
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске прошло собрание работников образования на тему «Ориентир на успех каждого» с участием мэра города Сарданы Авксентьевой, министра образования республики Владимира Егорова и других.

На собрании была представлена характеристика состояния системы муниципального образования, по результатам которой стало известно, что грызть гранит науки в новом учебном году, начали рекордные 48 тысяч учащихся.

Также прошло обсуждение внедрения проекта «Одаренный ребенок», общее снижение среднего балла по предметам у учеников и уменьшение количества медалистов в школах.

Кроме того, на сентябрьском совещании торжественно наградили лучших работников за вклад в развитие образования столицы и многолетнюю добросовестную работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без прав, номеров и фар: в Якутии произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста
Завтра в Якутске ожидается 20 градусов тепла
В Якутске обнаружили расчлененный труп мужчины в холодильнике
Несмотря на ситуацию с рекой, завоз топлива в Якутск проходит в штатном режиме
Автоледи сбила пьяного пешехода на одной из улиц Якутска
В Якутии пьяный мужчина ночью вломился в банк. Он не помнит зачем это сделал
В Якутске молодая женщина сдала пяти семьям один и тот же дом
В одном из районов Якутии сотрудник почты присвоил более 800 тысяч рублей
На республиканской трассе «Лена» закончили капремонт моста через ручей
Теплоэнергосервис Якутска: заплати долги без пени
В Якутии мужчина вырастил 123 куста конопли во дворе своего дома
Запахло весной: в Якутске зацвели подснежники
Чистые берега Дальнего Востока: якутяне приняли участие в экомарафоне
За прошедшие выходные в Якутии было потушено 77 лесных пожаров
В Якутске частично отключат воду с 9 по 11 сентября
В Олекминском районе Якутии раскрыта серия краж: пойманы воры-меломаны