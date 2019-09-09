В Якутске в новом учебном 48 тысяч детей сели за парту
В Якутске прошло собрание работников образования на тему «Ориентир на успех каждого» с участием мэра города Сарданы Авксентьевой, министра образования республики Владимира Егорова и других.
На собрании была представлена характеристика состояния системы муниципального образования, по результатам которой стало известно, что грызть гранит науки в новом учебном году, начали рекордные 48 тысяч учащихся.
Также прошло обсуждение внедрения проекта «Одаренный ребенок», общее снижение среднего балла по предметам у учеников и уменьшение количества медалистов в школах.
Кроме того, на сентябрьском совещании торжественно наградили лучших работников за вклад в развитие образования столицы и многолетнюю добросовестную работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU