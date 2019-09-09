2019-09-09T10:11:29+03:00
Общество

Несмотря на ситуацию с рекой, завоз топлива в Якутск проходит в штатном режиме

Напомним, 31 августа в столице введен режим ЧС в связи с обмелением реки Лена
Ольга Донская
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Напомним, что 31 августа в Якутске был объявлен режим ЧС в связи с обмелением реки Лена, но несмотря на это завоз топлива в столицу республики осуществляется в штатном режиме.

Также, по информации пресс-службы Федеральной антимонопольной службы по Якутии дефицита топлива на территории республики не ожидается.

Низкий уровень воды в реке осложняет судоходство у берегов Якутска, а также создает угрозу обеспечению населения города бесперебойным и качественным водоснабжением в осенне-зимний период. Для предотвращения угрозы прекращения поступления воды в ковш водозаборных и водоочистных сооружений, руководству АО «Водоканал» было поручено провести дноуглубительные работы в районе водозабора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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