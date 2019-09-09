Автоледи сбила пьяного пешехода на одной из улиц Якутска

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-09T09:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 8 сентября в Якутске на улице Курашова произошло ДТП. Автоледи за рулем Toyota Corona сбила мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Водитель авто объяснила, что ехала по улице Курашова с примерной скоростью 40 км/ч как из темноты резко выбежал человек. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. После осмотра пострадавшего увезли в медучреждение с предварительным диагнозом – вывих плечевого сустава.

Также оба участника прошли тест на алкогольное опьянение: выяснилось, что пешеход был пьян, в его крови обнаружено 0,73 гм/л, автомобилистка была трезва. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU