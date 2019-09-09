В Якутии пьяный мужчина ночью вломился в банк. Он не помнит зачем это сделал

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-09T09:38:13+03:00

В этом году злоумышленник вышел из тюрьмы за совершение тяжкого преступления

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В Олекминске задержан мужчина, который ночью проник в офис одного из федеральных банков. При вторжении в организацию сработала охранная сигнализация и на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

23-летний ранее судимый мужчина взломал центральную дверь офиса и оказался внутри, при осмотре помещения сотрудники нашли пьяного взломщика. Он не смог объяснить зачем вломился в банк.

Как стало известно, мужчина в этом году освободился из заключения за совершение тяжкого преступления и не имеет постоянного места работы.

ИСТОЧНИК KP.RU