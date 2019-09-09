В одном из районов Якутии сотрудник почты присвоил более 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-09T06:38:30+03:00

Факт хищения денег выявлен во время ревизии

Изменить размер текста: A A

В Усть-Янском районе Якутии работник почты присвоил более 800 тысяч рублей. Исчезновение денег всплыло наружу во время ревизии, проведенной вышестоящим отделением почтовой связи.

По версии следствия обвиняемый, работающий в одном из почтовых отделений и будучи материально-ответственным лицом, в течении долгого времени похищал деньги при совершении кассовых операций. Сумма похищенного перевалила за 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 160 УК РФ, которое передано прокурором в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU