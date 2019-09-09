Чистые берега Дальнего Востока: якутяне приняли участие в экомарафоне

СЕГОДНЯ 05:20 2019-09-09T05:20:31+03:00

В 2018 году в рамках акции было очищено 5 300 водоемов и собрано 1,7 млн мешков мусора.

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Жители Якутии присоединились к масштабному экологическому марафону «Чистые берега Дальнего Востока». Уборка водоемов и их берегов прошла в рамках акции «Вода России» со 2 по 8 сентября.

В Якутске субботник по уборке берегов Лены провели в местности Малый Хатыстах на 203 мкр. Совместными усилиями около 200 добровольцев было собрано 115 мешков сухого мусора.

В Жиганске в марафоне приняли участие более 70 человек – работники учреждений, организаций и предприятий, а также учащиеся сельской школы. Они очистили около 1 км береговой зоны реки Лена, собрав более 70 мешков мусора.

В Ленске около 50 человек – сотрудники комитетов и управлений администрации района, управления соцзащиты и центра занятости – убрали побережье в радиусе километра. Они подмели прилегающую территорию и собрали мусор, который затем вывезли на городскую свалку.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года. В 2018 году было очищено 5 300 водоемов и установлен новый рекорд по количеству собранного мусора — 1,7 млн мешков.

ИСТОЧНИК KP.RU