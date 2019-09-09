2019-09-09T03:35:16+03:00
Спорт

Якутянка стала победительницей чемпионата России по дзюдо

Соревнования проходили в Ингушетии
Ольга Донская
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Якутская дзюдоистка Нюргуяна Никифорова победила в чемпионате России по дзюдо. Соревнования проходили в Назрани, Ингушетия.

Нюргуяна стала лучшей в весовой категории до 78 кг и завоевала золото, победив спортсменку из Красноярская Марину Букрееву.

- У меня все поединки проходили тяжело. Поэтому я довольна своим результатом, но не борьбой. В ближайшее время постараюсь набрать вес, который потеряла после болезни, — рассказала Никифорова пресс-службе Федерации дзюдо России.

Всего в весовой категории до 78 кг чемпионата России за медали боролись более двадцати спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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