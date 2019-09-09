Якутянка стала победительницей чемпионата России по дзюдо
Соревнования проходили в Ингушетии
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Якутская дзюдоистка Нюргуяна Никифорова победила в чемпионате России по дзюдо. Соревнования проходили в Назрани, Ингушетия.
Нюргуяна стала лучшей в весовой категории до 78 кг и завоевала золото, победив спортсменку из Красноярская Марину Букрееву.
- У меня все поединки проходили тяжело. Поэтому я довольна своим результатом, но не борьбой. В ближайшее время постараюсь набрать вес, который потеряла после болезни, — рассказала Никифорова пресс-службе Федерации дзюдо России.
Всего в весовой категории до 78 кг чемпионата России за медали боролись более двадцати спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU