Якутия получит дополнительно 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Якутия получит еще 18 млрд рублей на реализацию второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Дополнительную финансовую поддержку республике предоставит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
До 2021 года Якутия получит свыше 20 млрд рублей, причем почти 5 млрд из них будут перечислены уже в этом году. Свыше 8 млрд рублей республике предоставят в 2020 году и более 8 млрд рублей – в 2021 году. Это ускорит процесс переселения граждан из аварийного жилфонда, объемы которого в Якутии превышают 1 млн кв.м.
На втором этапе реализации программы республика планирует расселить порядка 3,5 тысяч многоквартирных домов общей площадью 1 млн 140 тысяч кв. м., которые признаны аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU