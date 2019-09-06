Якутия получит дополнительно 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-06T10:00:37+03:00

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Якутия получит еще 18 млрд рублей на реализацию второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Дополнительную финансовую поддержку республике предоставит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

До 2021 года Якутия получит свыше 20 млрд рублей, причем почти 5 млрд из них будут перечислены уже в этом году. Свыше 8 млрд рублей республике предоставят в 2020 году и более 8 млрд рублей – в 2021 году. Это ускорит процесс переселения граждан из аварийного жилфонда, объемы которого в Якутии превышают 1 млн кв.м.

На втором этапе реализации программы республика планирует расселить порядка 3,5 тысяч многоквартирных домов общей площадью 1 млн 140 тысяч кв. м., которые признаны аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU