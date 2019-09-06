Старший водитель пожарной части Якутска нашел в центре города дикое животное - ястребиную сову

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-06T09:48:39+03:00

Обычно совы прилетают в город в поисках пищи.

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Старший водитель городской пожарной части №6 Егор Петров нашел в центре Якутска дикое животное. Обездвиженная, ослабленная лежала на пандусе первого этажа пожарной части.

Спаситель привез птицу специалистам управления биоресурсов, которые осмотрели необычного гостя, определили его вид и занялись дальнейшей судьбой пернатого.

Как оказалось дикое животное в центре столицы, пока неизвестно, но, как показывает практика, совы прилетают в город в поисках пищи. Они могут охотиться в городской черте на голубей, воробьев и мышей. Найденыша приютит зоопарк «Орто Дойду»

Ястребиная сова принадлежит к немигрирующему виду сов, которые ведут не ночной или сумеречный образ жизни, как большинство сородичей, а суточный – птицы активны днем и ночью. Во время охоты ястребиная сова зависает в небе, а сидя на верхушке дерева или столба не сидит прямо, как совы, а наклоняется вперёд, как ястреб.

Это небольшая птица, длина ее тела от 36 до 41 см, размах крыльев – 71-81 см, вес – от 220 до 400 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU