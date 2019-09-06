«Долго и счастливо» не вышло: «друг по переписке» выманил у жительницы Якутска 2 млн рублей и пропал

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-06T09:35:49+03:00

«Иностранец» убедил женщину, что хочет переехать к ней, и попросил денег в долг

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«Друг по переписке» выманил у жительницы Якутска более 2 млн рублей.

Женщина познакомилась с «иностранцем» в одной из социальных сетей. После непродолжительной переписки мужчина сообщил, что хочет жить вместе и готов переехать в Якутск на ПМЖ.

На радостях женщина «одолжила» возлюбленному на билеты 7950 долларов. После этого «друг по переписке» в течение нескольких месяцев под разными предлогами просил у нее деньги. За это время женщина перевела на различные заграничные счета в общей сложности 32150 долларов – более двух миллионов рублей.

Получив желаемое, лже-возлюбленный «пропал с радаров», прекратив всякое общение с потерпевшей. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU