«Долго и счастливо» не вышло: «друг по переписке» выманил у жительницы Якутска 2 млн рублей и пропал
«Друг по переписке» выманил у жительницы Якутска более 2 млн рублей.
Женщина познакомилась с «иностранцем» в одной из социальных сетей. После непродолжительной переписки мужчина сообщил, что хочет жить вместе и готов переехать в Якутск на ПМЖ.
На радостях женщина «одолжила» возлюбленному на билеты 7950 долларов. После этого «друг по переписке» в течение нескольких месяцев под разными предлогами просил у нее деньги. За это время женщина перевела на различные заграничные счета в общей сложности 32150 долларов – более двух миллионов рублей.
Получив желаемое, лже-возлюбленный «пропал с радаров», прекратив всякое общение с потерпевшей. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU