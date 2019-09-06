В Якутии пьяный водитель насмерть сбил пешехода прямо на «зебре»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-06T09:11:29+03:00

4 года назад виновника ДТП лишили прав, однако водительское удостоверение он не сдал до сих пор.

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В Хангаласском районе Якутии пьяный водитель насмерть сбил пешехода прямо на «зебре». ДТП произошло вечером 5 сентября на 68 км региональной автодороги «Умнас».

30-летний водитель «Тойоты Креста», ехавший из Покровска в Якутск, решил обогнать едущую впереди машину и сбил 55-летнего пешехода на «зебре». От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте, водитель отделался ссадинами.

4 года назад виновника ДТП лишили прав, однако водительское удостоверение он не сдал до сих пор. Как выяснилось по результатам медосвидетельствования, водитель и оба пассажира иномарки, один из которых оказался хозяином машины, были пьяны.

Со слов водителя, он сел за руль, потому что из всех троих был самым трезвым. После завершения обгона он поздно заметил пешехода и не успел нажать на тормоз.

Все обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU