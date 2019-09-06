Жители Якутии впервые напишут «ИТ-диктант»

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-06T06:47:42+03:00

Принять участие во Всероссийской образовательной акции могут все желающие

Изменить размер текста: A A

13 сентября в Якутске впервые напишут «ИТ-диктант». Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям пройдет во всех регионах страны.

Написать диктант оффлайн можно будет в Якутском ИТ-парке, Якутском колледже связи и энергетики им. П.И. Дудкина и в Покровском колледже. Также диктант можно будет сдать онлайн на официальном сайте акции.

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернета до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования – оценить уровень цифровой грамотности населения, владения базовыми и продвинутыми навыками.

Акция проводится в России во второй раз. Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты, а набравшие максимальное количество баллов будут награждены ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU