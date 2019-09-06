2019-09-06T05:42:54+03:00
Общество

Якутские спасатели отыскали потерявшегося на Зеленом лугу юношу-инвалида

17-летний парень блуждал в одиночестве всю ночь
Нинель ГУСЕВА
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Поисками парня занималась оперативная группа в составе 9 спасателей.Поисками парня занималась оперативная группа в составе 9 спасателей.
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Якутские спасатели отыскали потерявшегося на Зеленом лугу 17-летнего юношу-инвалида, который блуждал в одиночестве всю ночь.

Его поисками занималась оперативная группа в составе 9 спасателей. По словам матери потерявшегося, они гуляли на Зеленом лугу с собакой, юноша побежал в сторону сенокоса и пропал из поля зрения.

Поиски продолжались всю ночь, но результатов не дали. Рано утром спасателям поступила информация, что потерявшегося молодого человека видели на Зеленом лугу на против здания АРКТИК КАПИТАЛ.

Вскоре молодой человек был обнаружен за озером рядом с заправкой ЯТЭК. Спасатели переправили парня на берег и передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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