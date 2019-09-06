2019-09-06T04:11:10+03:00
Происшествия

За сутки в Якутии ликвидировано 6 пожаров

Общая площадь, пройденная огнем, - 26 071 га
Нинель ГУСЕВА
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В тушении огня задействованы 60 человек и 4 единицы техники.В тушении огня задействованы 60 человек и 4 единицы техники.
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По оперативным данным на 6 сентября, за прошедшие сутки в республике ликвидировано 6 пожаров в зоне контроля.

Ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров, в том числе двух действующих в Верхоянском и Мегино-Кангаласском районах. Локализовано два пожара в Абыйском и Эвено-Бытантайском районах. В тушении огня задействованы 60 человек и 4 единицы техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 106 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 26 071 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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