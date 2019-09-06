2019-09-06T04:07:55+03:00
Звезды

В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Амге появился первый арт-объект

Работа над муралом «Красавица Амга» заняла 6 дней
Нинель ГУСЕВА
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Этот эскиз выбрали на открытом голосовании жители села.Этот эскиз выбрали на открытом голосовании жители села.
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Художник Федосий Заровняев завершил роспись мурала «Красавица Амга». Именно его выбрали на открытом голосовании жители села.

Работа над изображением величественной и прекрасной девушки-Амги заняла шесть дней.

Также в рамках фестиваля Федосий Заровняев провел в Амге мастер-классы для детей. Темой творчества стал натюрморт. Художник остался очень доволен занятиями – среди ребят есть способные, талантливые дети.

Федосий Заровняев окончил Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске по специальности художник-живописец, работает в Якутском художественном училище имени Петра Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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