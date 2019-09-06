2019-09-06T03:54:56+03:00
Недвижимость

Экологи Якутии проводят проверку по факту загрязнения реки Чульман

Информация об инциденте распространялась в соцсетях
Нинель ГУСЕВА
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Госинспекторы отобрали пробы воды для проведения экологической экспертизы.Госинспекторы отобрали пробы воды для проведения экологической экспертизы.
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Минэкологии Якутии проводит проверку информации о загрязнения реки Чульман в Нерюнгринском районе, которая распространялась в соцсетях.

Специалисты государственного экологического надзора обследовали акваторию реки в районе устья ручья Дежневка. Факт загрязнения воды в ручье Дежневка подтвержден.

Госинспекторы отобрали пробы воды для проведения экологической экспертизы. Возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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