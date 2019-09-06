Экологи Якутии проводят проверку по факту загрязнения реки Чульман
Информация об инциденте распространялась в соцсетях
Госинспекторы отобрали пробы воды для проведения экологической экспертизы.
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Минэкологии Якутии проводит проверку информации о загрязнения реки Чульман в Нерюнгринском районе, которая распространялась в соцсетях.
Специалисты государственного экологического надзора обследовали акваторию реки в районе устья ручья Дежневка. Факт загрязнения воды в ручье Дежневка подтвержден.
Госинспекторы отобрали пробы воды для проведения экологической экспертизы. Возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU