«Прошагай город»: в Якутске пройдет командный туристический квест

СЕГОДНЯ 03:46 2019-09-06T03:46:59+03:00

Цель проекта – создание условий для развития внутреннего и въездного туризма.

Участники нанесут на google-карты новые туристические объекты и дополнят уже существующие своими отзывами и фотографиями

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8 сентября в рамках празднования 387-летия Якутска пройдет командный туристический квест «Прошагай город». Принять участие в акции могут все желающие.

В рамках мероприятия участники нанесут на google-карты новые туристические объекты, а также дополнят уже существующие своими отзывами и фотографиями. Квест «Прошагай город» стартует в 12:00 с площади Ленина, главная сцена.

Цель совместного проекта Фонда развития моногородов, ВЭБ.РФ и компании Google – создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в российские моногорода.

ИСТОЧНИК KP.RU