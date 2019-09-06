«Прошагай город»: в Якутске пройдет командный туристический квест
Участники нанесут на google-карты новые туристические объекты и дополнят уже существующие своими отзывами и фотографиями
Цель проекта – создание условий для развития внутреннего и въездного туризма.
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8 сентября в рамках празднования 387-летия Якутска пройдет командный туристический квест «Прошагай город». Принять участие в акции могут все желающие.
В рамках мероприятия участники нанесут на google-карты новые туристические объекты, а также дополнят уже существующие своими отзывами и фотографиями. Квест «Прошагай город» стартует в 12:00 с площади Ленина, главная сцена.
Цель совместного проекта Фонда развития моногородов, ВЭБ.РФ и компании Google – создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в российские моногорода.
ИСТОЧНИК KP.RU