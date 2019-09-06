2019-09-06T03:33:54+03:00
Общество

В Якутске на два дня перекроют одну из улиц

Временные неудобства связаны с переустройством сетей канализации
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Работы проводятся в рамках капремонта трассы.Работы проводятся в рамках капремонта трассы.
Изменить размер текста:

В Якутске на два дня, с 7 по 8 сентября включительно, перекроют подъездную дорогу к переулкам Ивана Арбиты и Хоринский.

Как сообщает управление дорог окружной администрации, движение транспортных средств будет временно ограничено в связи с работами по переустройству сетей канализации в рамках капитального ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Якутии впервые напишут «ИТ-диктант»
"Чистый четверг": сотрудники кинотеатра "Центральный" провели генеральную уборку в честь Дня Города
Якутские спасатели отыскали потерявшегося на Зеленом лугу юношу-инвалида
За сутки в Якутии ликвидировано 6 пожаров
В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Амге появился первый арт-объект
Экологи Якутии проводят проверку по факту загрязнения реки Чульман
«Прошагай город»: в Якутске пройдет командный туристический квест
Завтра в Якутске временного отключения воды не будет
Ночью и утром небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 6 сентября
В Якутии заработал новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра
4 млрд рублей ежегодной экономии: Ленский мост соединит Дальний Восток и Арктику
В отдаленных районах Якутии построят атомные электростанции малой мощности