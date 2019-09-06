В Якутске на два дня перекроют одну из улиц
Временные неудобства связаны с переустройством сетей канализации
Работы проводятся в рамках капремонта трассы.
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В Якутске на два дня, с 7 по 8 сентября включительно, перекроют подъездную дорогу к переулкам Ивана Арбиты и Хоринский.
Как сообщает управление дорог окружной администрации, движение транспортных средств будет временно ограничено в связи с работами по переустройству сетей канализации в рамках капитального ремонта дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU