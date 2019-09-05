Завтра в Якутске временного отключения воды не будет
Ремонтные работы перенесены на другой день
О новой дате проведения работ будет сообщено дополнительно.Фото: ЯСИА
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Запланированные на 6 сентября ремонтные работы на водолинии «Новая» перенесены на другой день, временного отключения холодной воды в городе не будет.
Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», переврезка участка городской сети водоснабжения («Водоузел №6 – Водоузел №4») в рамках ремонта дорожного полотна на улице Жорницкого отложена.
Подрядчик по проведению дорожных работ, МКУ «Главстрой», не выполнило необходимые для переврезки подготовительные работы, они будут перенесены на другой день.
О новой дате проведения работ будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU