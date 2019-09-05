2019-09-05T09:31:31+03:00
Общество

В Якутии заработал новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра

Инвесторы вложили в проект 7 млрд рублей
Нинель ГУСЕВА
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Проектная мощность обогатительной фабрики на месторождении – до 110 тысяч тонн руды.Проектная мощность обогатительной фабрики на месторождении – до 110 тысяч тонн руды.
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На месторождении Вертикальное в Кобяйском районе Якутии заработал новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра. Торжественный запуск в режиме прямой видеосвязи состоялся 4 сентября на объединенной экспозиции Минвостокразвития и институтов развития ДФО с участием Президента страны Владимира Путина.

Проектная мощность обогатительной фабрики на месторождении – до 110 тысяч тонн руды и производства 75 тонн серебра в год. Производство серебра на горно-перерабатывающем комплексе на базе месторождения "Вертикальное" осуществляется на привлеченные Международной компанией Silver Bear Resources Plc инвестиционные средства. Инвесторы вложили в проект 7 млрд рублей.

Месторождение эксплуатирует АО «Прогноз». 80% кадрового состава компании – жители Якутии. С момента пусконаладочных работ горно-перерабатывающего комплекса «Вертикальное» уже получено 40 тонн серебра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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