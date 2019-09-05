2019-09-05T09:12:01+03:00
Общество

4 млрд рублей ежегодной экономии: Ленский мост соединит Дальний Восток и Арктику

С вводом моста в промышленный оборот будут вовлечены крупнейшие месторождения, увеличится приток инвестиций
Нинель ГУСЕВА
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Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена», 5 региональных автодорог.Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена», 5 региональных автодорог.
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4 сентября во Владивостоке глава Якутии Айсен Николаев представил проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Она должна решить одну из самых острых проблем – низкую транспортную связанность территории макрорегиона.

- Не могу не сказать о значении моста через Лену. Его строительство соединит пространства Дальнего Востока и Арктики от Байкала до Ледовитого океана, - отметил Айсен Николаев.

Мост снимет инфраструктурные ограничения и повысит уровень экономической связанности территории России, соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена», 5 региональных автодорог, речной порт и международный аэропорт Якутска. Круглогодичная транспортная доступность населения Якутии вырастет в 4 раза.

В промышленный оборот будут вовлечены ряд месторождений, увеличится приток инвестиций в несырьевые проекты. Госбюджет получит существенную ежегодную экономию: расходы на северный завоз сократятся более чем на 4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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