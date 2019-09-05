2019-09-05T08:44:34+03:00
Общество

В отдаленных районах Якутии построят атомные электростанции малой мощности

Их отличают компактность и модульность, сокращенный период сооружения и повышенные стандарты безопасности
Нинель ГУСЕВА
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Атомные электростанции малой мощности позволят повысить эффективность и надежность энергоснабжения населенных пунктов.Атомные электростанции малой мощности позволят повысить эффективность и надежность энергоснабжения населенных пунктов.
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В отдаленных районах Якутии построят атомные электростанции малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200. Соответствующее соглашение власти республики заключили с госкорпорацией «Росатом» на Восточном экономическом форуме.

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв договорились о подготовке технико-экономического обоснования, проведении проектно-изыскательских работ, разработке финансовой модели проекта и определении площадки для размещения станций на территории региона.

Строительство атомных электростанций малой мощности позволит повысить эффективность и надежность энергоснабжения, обеспечить доступным, надежным и качественным электроснабжением отдаленные населенные пункты Якутии.

Наземные атомные электростанции с реакторной установкой РИТМ-200 предназначены для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий. Их отличают компактность и модульность, сокращенный период сооружения и повышенные стандарты безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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