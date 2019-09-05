2019-09-05T08:21:48+03:00
Происшествия

Микроавтобус против легковушки: по вине пьяного лихача тяжелые травмы получили 2 человека

Сам виновник аварии не пострадал
Нинель ГУСЕВА
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Виновник ДТП за год несколько раз привлекался к административной ответственности.Виновник ДТП за год несколько раз привлекался к административной ответственности.
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В Верхневилюйске пьяный водитель микроавтобуса выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой. ДТП произошло ночью 4 сентября на 658 км федеральной трассы «Вилюй».

Как выяснилось, 42-летний водитель «Тойоты Хайс» вылетел на «встречку», где столкнулся с «Тойотой Корона». В результате ДТП в хирургическое отделение местной больницы госпитализированы водитель «Короны», который получил сотрясение мозга, различные ушибы и переломы, и его пассажирка с вывихом бедра.

Виновник ДТП - водитель с 22-летним стажем, в течение года несколько раз привлекался к административной ответственности. В момент аварии был в машине один, пристегнутый ремнем безопасности, и не пострадал. Освидетельствование на факт употребление алкоголя дало положительный результат - 0.67 мг/л.

По факту ДТП проводится проверка. За пьяную езду мужчине грозит штрафа в размере тридцати тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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