Глава Якутии предложил ввести ипотеку для молодых дальневосточников под 2% годовых
На заседании президиума Госсовета РФ под председательством Владимира Путина глава Якутии предложил ввести ипотеку для молодых дальневосточников под 2% годовых. Также он озвучил ряд мер, которые помогут предотвратить отток молодежи из регионов ДФО.
- Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Ключевая цель и смысл Национальной программы развития округа до 2025 года с перспективой до 2035 года – приумножение человеческого капитала, предотвращение угрозы его оттока, — подчеркнул Айсен Николаев.
По мнению главы региона, сейчас важна поддержка молодых семей. Он предложил предусмотреть выплаты при рождении детей, обеспечить 100% доступность мест в современных детских садах и школах.
Айсен Николаев отметил, что для решения самого острого для молодежи жилищного вопроса необходимо ввести механизм ипотеки без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита.
ИСТОЧНИК KP.RU