СЕГОДНЯ 05:17 2019-09-05T05:17:43+03:00

Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Фото: ЯСИА

Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет

Изменить размер текста: A A

На заседании президиума Госсовета РФ под председательством Владимира Путина глава Якутии предложил ввести ипотеку для молодых дальневосточников под 2% годовых. Также он озвучил ряд мер, которые помогут предотвратить отток молодежи из регионов ДФО.

- Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Ключевая цель и смысл Национальной программы развития округа до 2025 года с перспективой до 2035 года – приумножение человеческого капитала, предотвращение угрозы его оттока, — подчеркнул Айсен Николаев.

По мнению главы региона, сейчас важна поддержка молодых семей. Он предложил предусмотреть выплаты при рождении детей, обеспечить 100% доступность мест в современных детских садах и школах.

Айсен Николаев отметил, что для решения самого острого для молодежи жилищного вопроса необходимо ввести механизм ипотеки без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU