2019-09-05T05:17:43+03:00
Общество

Глава Якутии предложил ввести ипотеку для молодых дальневосточников под 2% годовых

Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

На заседании президиума Госсовета РФ под председательством Владимира Путина глава Якутии предложил ввести ипотеку для молодых дальневосточников под 2% годовых. Также он озвучил ряд мер, которые помогут предотвратить отток молодежи из регионов ДФО.

- Сегодня Дальний Восток покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Ключевая цель и смысл Национальной программы развития округа до 2025 года с перспективой до 2035 года – приумножение человеческого капитала, предотвращение угрозы его оттока, — подчеркнул Айсен Николаев.

По мнению главы региона, сейчас важна поддержка молодых семей. Он предложил предусмотреть выплаты при рождении детей, обеспечить 100% доступность мест в современных детских садах и школах.

Айсен Николаев отметил, что для решения самого острого для молодежи жилищного вопроса необходимо ввести механизм ипотеки без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью и утром небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 6 сентября
В Якутии заработал новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра
4 млрд рублей ежегодной экономии: Ленский мост соединит Дальний Восток и Арктику
В отдаленных районах Якутии построят атомные электростанции малой мощности
Микроавтобус против легковушки: по вине пьяного лихача тяжелые травмы получили 2 человека
50-летнего жителя Якутии оштрафовали за курение в самолете
За сутки в Якутии ликвидированы 53 пожара
В Якутске меняется схема движения автобуса №16
Улицу Лермонтова открыли для движения транспорта
В центре Якутска отключат холодную воду
В Якутии в результате ДТП пострадал мотоциклист
Займу миллион: жительница Якутии стала очередной жертвой мобильных мошенников
В День города в Якутске пройдет республиканская акция «Дворовые театры»
В Якутске увеличат часы работы бассейнов и запустят электронную очередь
За сутки в Якутии ликвидировано 22 пожара
В столице Якутии пройдет Форум предпринимателей
Полмиллиона за лося: в одном из районов Якутии браконьер застрелил животное, переплывавшее реку
С 4 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №14
Тепло пришло в социальные объекты Якутска
"Летающие" шприцы помогли усмирить 80-килограммового алабая
«Мы все немножко живем в своем телефоне»: в Якутске появился ещё один арт-объект
10 учителей из Якутии удостоены премии минпросвещения России
В Алдане 15-летняя школьница угодила под колеса иномарки