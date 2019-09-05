За сутки в Якутии ликвидированы 53 пожара

СЕГОДНЯ 04:35 2019-09-05T04:35:58+03:00

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По данным на 5 сентября, за прошедшие сутки в республике ликвидировано 53 пожара в зоне контроля.

Ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров, один из которых действует в Верхоянском районе. Локализовано 3 пожара в Абыйском, Эвено-Бытантайском и Верхоянском районах. В тушении пожаров задействованы 91 человек и 5 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 106 зарегистрированных термоточек.

Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля - 1 191 га.

ИСТОЧНИК KP.RU