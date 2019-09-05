За сутки в Якутии ликвидированы 53 пожара
Общая площадь, пройденная огнем, - 1 191 га.
Ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров.
Изменить размер текста:
По данным на 5 сентября, за прошедшие сутки в республике ликвидировано 53 пожара в зоне контроля.
Ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров, один из которых действует в Верхоянском районе. Локализовано 3 пожара в Абыйском, Эвено-Бытантайском и Верхоянском районах. В тушении пожаров задействованы 91 человек и 5 единиц техники.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 106 зарегистрированных термоточек.
Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля - 1 191 га.
ИСТОЧНИК KP.RU