В Якутске меняется схема движения автобуса №16
Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Бестужева-Марлинского
Ремонтные работы на улице Бестужева-Марлинского продлятся до 31 октября.
Изменить размер текста:
С 5 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №16. Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Бестужева-Марлинского на участке от улицы Кальвица до улицы Авиационная.
Временная схема объезда автобусного маршрута №16 будет изменена по обращениям горожан. Данный маршрут будет осуществлять движение в обоих направлениях по улицам Бестужева-Марлинского - Леваневского - Полины Осипенко - 50 лет Советской Армии - Кальвица и далее по маршруту.
Ремонтные работы на улице Бестужева-Марлинского продлятся до 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU