СЕГОДНЯ 03:15 2019-09-05T03:15:45+03:00

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С 5 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №16. Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Бестужева-Марлинского на участке от улицы Кальвица до улицы Авиационная.

Временная схема объезда автобусного маршрута №16 будет изменена по обращениям горожан. Данный маршрут будет осуществлять движение в обоих направлениях по улицам Бестужева-Марлинского - Леваневского - Полины Осипенко - 50 лет Советской Армии - Кальвица и далее по маршруту.

Ремонтные работы на улице Бестужева-Марлинского продлятся до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU