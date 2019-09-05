2019-09-05T03:15:45+03:00
Общество

В Якутске меняется схема движения автобуса №16

Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Бестужева-Марлинского
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Ремонтные работы на улице Бестужева-Марлинского продлятся до 31 октября.Ремонтные работы на улице Бестужева-Марлинского продлятся до 31 октября.
Изменить размер текста:

С 5 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №16. Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Бестужева-Марлинского на участке от улицы Кальвица до улицы Авиационная.

Временная схема объезда автобусного маршрута №16 будет изменена по обращениям горожан. Данный маршрут будет осуществлять движение в обоих направлениях по улицам Бестужева-Марлинского - Леваневского - Полины Осипенко - 50 лет Советской Армии - Кальвица и далее по маршруту.

Ремонтные работы на улице Бестужева-Марлинского продлятся до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Лермонтова открыли для движения транспорта
В центре Якутска отключат холодную воду
В Якутии в результате ДТП пострадал мотоциклист
Займу миллион: жительница Якутии стала очередной жертвой мобильных мошенников
В День города в Якутске пройдет республиканская акция «Дворовые театры»
В Якутске увеличат часы работы бассейнов и запустят электронную очередь
За сутки в Якутии ликвидировано 22 пожара
В столице Якутии пройдет Форум предпринимателей
Полмиллиона за лося: в одном из районов Якутии браконьер застрелил животное, переплывавшее реку
С 4 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №14
Тепло пришло в социальные объекты Якутска
"Летающие" шприцы помогли усмирить 80-килограммового алабая
«Мы все немножко живем в своем телефоне»: в Якутске появился ещё один арт-объект
10 учителей из Якутии удостоены премии минпросвещения России
В Алдане 15-летняя школьница угодила под колеса иномарки