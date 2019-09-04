2019-09-04T11:12:04+03:00
Недвижимость

В центре Якутска отключат холодную воду

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Нинель ГУСЕВА
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Воды не будет с 10 утра до полуночи.Воды не будет с 10 утра до полуночи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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6 сентября с 10:00 до 24:00 из-за проведения ремонтных работ на водолинии «Водоузел №6 – Водоузел №4» в центре Якутска будет приостановлена подача холодной воды.

Под отключение попадают кварталы 23, 56, 59, 70, 74, 114, 143 и частично 48, а также жилой дом №102 по улице Лермонтова, бассейн «Самородок» и Бизнес-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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