В центре Якутска отключат холодную воду
Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Воды не будет с 10 утра до полуночи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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6 сентября с 10:00 до 24:00 из-за проведения ремонтных работ на водолинии «Водоузел №6 – Водоузел №4» в центре Якутска будет приостановлена подача холодной воды.
Под отключение попадают кварталы 23, 56, 59, 70, 74, 114, 143 и частично 48, а также жилой дом №102 по улице Лермонтова, бассейн «Самородок» и Бизнес-центр.
ИСТОЧНИК KP.RU