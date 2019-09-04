В Якутии в результате ДТП пострадал мотоциклист
В Олекминском районе республики в дорожной аварии пострадал водитель мотоцикла. ДТП произошло вечером 3 сентября в селе Солянка.
По предварительным данным, 42-летний байкер за рулем «ИЖ Юпитер-5» не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель был госпитализирован в хирургическое отделение больницы Олекминска с тяжелыми травмами головы. Мужчина ехал один и без мотошлема.
В ходе проверки выяснилось, что мотоциклист не имеет водительских прав, а его байк не зарегистрирован в установленном порядке, документы на него отсутствуют.
Провести освидетельствование на состояние опьянения на месте ДТП не представлялось возможным – водитель был без сознания. В медучреждении произведен забор крови на установление состояния опьянения.
Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU