Займу миллион: жительница Якутии стала очередной жертвой мобильных мошенников

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-04T08:41:42+03:00

Под разными предлогами у нее выманили более 76 тысяч рублей

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49-летняя жительница Нерюнгринского района Якутии, которой нужен был займ на крупную сумму, стала очередной жертвой мобильных мошенников.

После того, как женщина оставила заявку на получение займа в 1 млн рублей, ей позвонил мужчина, который представился специалистом банка. Он сообщил, что заявка одобрена, все документы банк оформит дистанционно.

Затем лже-менеджер попросил оплатить ежемесячную сумму займа в размере 16 тысяч рублей и назвал номер счёта для перевода денег. После оплаты с потерпевшей связались специалисты якобы из службы безопасности, отдела логистики и отдела кредитования, которые под предлогом оплаты страхового депозита и услуг курьера выманили у нее более 76 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU