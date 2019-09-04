В День города в Якутске пройдет республиканская акция «Дворовые театры»
Свои лучшие постановки на летней сцене городского парка покажут сразу 4 театра
Цель акции – поддержка и развитие любительского театрального творчества в районах Якутии.
Изменить размер текста:
8 сентября в рамках Года театра и празднования Дня города в Парке культуры и отдыха Якутска пройдет акция «Дворовые театры».
Свои лучшие постановки на летней сцене парка покажут республиканский Театр юного зрителя, Хатасский и Немюгюнский народные театры, Кукольный театр музея музыки и фольклора народов Якутии, театральные студии Якутска. Начало мероприятий – в 14:00.
Цель акции – поддержка и развитие любительского театрального творчества в районах Якутии, привлечения зрителей к самодеятельному театральному творчеству.
ИСТОЧНИК KP.RU