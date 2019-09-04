2019-09-04T08:13:36+03:00
Звезды

В День города в Якутске пройдет республиканская акция «Дворовые театры»

Свои лучшие постановки на летней сцене городского парка покажут сразу 4 театра
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Цель акции – поддержка и развитие любительского театрального творчества в районах Якутии.Цель акции – поддержка и развитие любительского театрального творчества в районах Якутии.
Изменить размер текста:

8 сентября в рамках Года театра и празднования Дня города в Парке культуры и отдыха Якутска пройдет акция «Дворовые театры».

Свои лучшие постановки на летней сцене парка покажут республиканский Театр юного зрителя, Хатасский и Немюгюнский народные театры, Кукольный театр музея музыки и фольклора народов Якутии, театральные студии Якутска. Начало мероприятий – в 14:00.

Цель акции – поддержка и развитие любительского театрального творчества в районах Якутии, привлечения зрителей к самодеятельному театральному творчеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24