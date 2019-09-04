В Якутске увеличат часы работы бассейнов и запустят электронную очередь

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-04T07:14:07+03:00

Бассейны Якутска, находящихся на балансе госучреждений, будут работать с шести утра до одиннадцати вечера. Фото: принтскрин видео.

В ближайшие два года в республике откроются 4 новых бассейна

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Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина распорядилась в течение месяца разработать и запустить систему электронной записи, а также увеличить время работы бассейна «Чолбон». Соответствующее поручение дано республиканскому министерству спорта.

Также отмечена необходимость увеличения штатов инструкторов и администраторов спортивных учреждений.

- Учитывая вчерашнюю огромную очередь в бассейне «Чолбон» из родителей, желающих записать детей в секцию, принято решение увеличить часы работы всех бассейнов в Якутске, находящихся на балансе государственных учреждений. Чтобы все желающие смогли заниматься плаванием в любое удобное время, начиная с шести утра и до одиннадцати вечера, - сообщила Ольга Балабкина.

Вице-премьер обратила внимание на необходимость соблюсти при этом правила безопасности и санитарные нормы, связанные с временными затратами на очистку воды.

В ближайшие два года в республике откроются 4 новых бассейна. Этой осенью - в Жатае, в 2020-м – в Нижнем Бестяхе, в 2021 году – в Якутске и Ленске.

ИСТОЧНИК KP.RU