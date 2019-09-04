2019-09-04T06:44:07+03:00
Происшествия

За сутки в Якутии ликвидировано 22 пожара

Общая площадь, пройденная огнем, - 38 280 га
Нинель ГУСЕВА
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В тушении лесных пожаров задействованы 99 человек и 6 единиц техники.В тушении лесных пожаров задействованы 99 человек и 6 единиц техники.
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По данным на 4 сентября за прошедшие сутки в республике ликвидировано 22 пожара в зоне контроля.

На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров на площади 393 га, в том числе двух действующих в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. В тушении лесных пожаров задействованы 99 человек и 6 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 151 зарегистрированная термоточка. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 38 280 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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