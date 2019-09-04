В столице Якутии пройдет Форум предпринимателей
В рамках Года Консолидации в столице республики 18-20 сентября 2019 года пройдет Форум предпринимателей Якутии.
Организатором выступит Министерство предпринимательства, торговли и туризма республики. На площадках мероприятия представители власти, бизнеса и эксперты обсудят реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проблему нелегального бизнеса, участие бизнеса в закупках, вопросы социального предпринимательства и многое другое.
В деловой программе форума запланировано более 30 мероприятий. Помимо деловой программы, площадка форума в этом году вмещает биржу контактов, квест-игру, промо-акции и форсайт-сессию. Также в рамках форума состоится открытие нового офиса центра «Мой бизнес».
В программе форума - пленарное заседание с участием главы Якутии на тему «Реализация национальных проектов – основа развития МСП».
ИСТОЧНИК KP.RU