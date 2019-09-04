В столице Якутии пройдет Форум предпринимателей

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-04T06:40:05+03:00

В программе форума - пленарное заседание с участием главы Якутии.

В деловой программе запланировано более 30 мероприятий

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В рамках Года Консолидации в столице республики 18-20 сентября 2019 года пройдет Форум предпринимателей Якутии.

Организатором выступит Министерство предпринимательства, торговли и туризма республики. На площадках мероприятия представители власти, бизнеса и эксперты обсудят реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проблему нелегального бизнеса, участие бизнеса в закупках, вопросы социального предпринимательства и многое другое.

В деловой программе форума запланировано более 30 мероприятий. Помимо деловой программы, площадка форума в этом году вмещает биржу контактов, квест-игру, промо-акции и форсайт-сессию. Также в рамках форума состоится открытие нового офиса центра «Мой бизнес».

В программе форума - пленарное заседание с участием главы Якутии на тему «Реализация национальных проектов – основа развития МСП».

ИСТОЧНИК KP.RU