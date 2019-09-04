Полмиллиона за лося: в одном из районов Якутии браконьер застрелил животное, переплывавшее реку

СЕГОДНЯ 03:53 2019-09-04T03:53:21+03:00

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В Абыйском районе республики во время рейда сотрудники полиции задержали браконьера, застрелившего переплывавшего через реку лося. На территории особо охраняемой территории «Бассейн Бадяриха» на берегу реки Индигирка была обнаружена брошенная моторная лодка с разделанной тушей лося.

Браконьер издалека заметил приближение полицейских и успел скрыться, однако вскоре его задержали. Как выяснилось, 35-летний житель поселка Белая Гора застрелил лося, когда тот переплывал реку, а тушу освежевал на берегу. Кроме того, полицейские изъяли у подозреваемого незарегистрированное оружие – импортное охотничье ружье 12 калибра.

По предварительной оценке, сумма ущерба, нанесенная особо охраняемой территории, составляет 560 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение огнестрельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU