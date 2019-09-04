СЕГОДНЯ 03:31 2019-09-04T10:23:37+03:00

Из-за ремонта перекрыт участок улицы Пилотов от рынка «Белое озеро» до улицы Курнатовского.

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С 4 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №14. Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до улицы Курнатовского.

Теперь посадка и высадка пассажиров маршрута №14 при движении из города до улицы Тэки Одулока будет осуществляться на указанном в схеме участке.

По распоряжению окружной администрации Якутска ремонтные работы по улице Пилотов будут производиться до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU