С 4 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №14
Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Пилотов
Из-за ремонта перекрыт участок улицы Пилотов от рынка «Белое озеро» до улицы Курнатовского.
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С 4 сентября в Якутске меняется схема движения автобуса №14. Временные неудобства связаны с ремонтом улицы Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до улицы Курнатовского.
Теперь посадка и высадка пассажиров маршрута №14 при движении из города до улицы Тэки Одулока будет осуществляться на указанном в схеме участке.
По распоряжению окружной администрации Якутска ремонтные работы по улице Пилотов будут производиться до 31 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU