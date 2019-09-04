Тепло пришло в социальные объекты Якутска
Отопительный сезон в столице республики начался по графику
Отопление в многоквартирных домах Якутска запустят в середине сентября.
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В столице республики начался отопительный сезон. Тепло подано во все социальные учреждения Якутска, по их отоплению замечаний пока нет.
Благодаря слаженной работе ресурсоснабжающих организаций и предприятий в летнее время отопительный сезон начался без опозданий. Город технически готов к запуску тепла на 100%.
Отопление в многоквартирных домах Якутска запустят в середине сентября. Старт отопительного сезона планируется на 15 сентября.
При министерстве ЖКХ и энергетики республики организована оперативная группа, которая следит за подачей тепла в социальные объекты и жилой фонд.
ИСТОЧНИК KP.RU