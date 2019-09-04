Тепло пришло в социальные объекты Якутска

СЕГОДНЯ 03:22 2019-09-04T03:22:42+03:00

Отопление в многоквартирных домах Якутска запустят в середине сентября.

Отопительный сезон в столице республики начался по графику

Изменить размер текста: A A

В столице республики начался отопительный сезон. Тепло подано во все социальные учреждения Якутска, по их отоплению замечаний пока нет.

Благодаря слаженной работе ресурсоснабжающих организаций и предприятий в летнее время отопительный сезон начался без опозданий. Город технически готов к запуску тепла на 100%.

Отопление в многоквартирных домах Якутска запустят в середине сентября. Старт отопительного сезона планируется на 15 сентября.

При министерстве ЖКХ и энергетики республики организована оперативная группа, которая следит за подачей тепла в социальные объекты и жилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU