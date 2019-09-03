"Летающие" шприцы помогли усмирить 80-килограммового алабая

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-03T12:09:21+03:00

Пес, охранявший дачный участок, сорвался с привязи и вел себя агрессивно.

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Специалисты управления ветеринарии Мирнинского района усмирили 80-килограммового алабая с помощью "летающих" шприцев.

Мощную сторожевую собаку попросила обездвижить одна из дачниц. Как выяснилось, пес, охранявший дачный участок, сорвался с привязи и вел себя агрессивно, а хозяйка собаки уехала в отпуск. Агрессивный сторожевой пес угрожал детям и прохожим.

Выехав на место происшествия, специалисты обездвижили собаку помощью пневматического метательного устройства и "летающих" шприцев с телазолом. Эффективный и безопасный комбинированный препарат для общей анестезии действует около 30 минут.

80-килограммовому алабаю понадобилось две инъекции. Как только транквилизатор подействовал, животное было надежно закреплено ошейником к цепи.

ИСТОЧНИК KP.RU