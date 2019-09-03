«Мы все немножко живем в своем телефоне»: в Якутске появился ещё один арт-объект

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-03T11:06:09+03:00

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В Якутске в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» появился ещё один арт-объект. Мурал со звучным названием «Ситим» украсил тепловой пункт на улице Кальвица.

Роспись принадлежит кисти Сахайааны Сыромятниковой. На работу у юной художницы и волонтеров ушла неделя. «Ситим» в переводе с якутского – сеть.

Мурал наполнен различными образами, знакомыми современному человеку, который ежедневно пользуется гаджетами. Особое внимание привлекают две девочки: у одной вместо головы телевизор, а у другой сразу несколько пар глаз.

- Сейчас мы живем в таком времени, когда не можем обойтись без интернета, телефонной связи, телевидения и гаджетов. В моем эскизе паучки – символ интернета. Возможно, людей смутит множество глаз у одной из моих героинь. Это то, как мы ежедневно по несколько раз примеряем различные маски инстаграма, снепчата и других приложений. Мы все немножко живем в своем телефоне, -поделилась художница.

ИСТОЧНИК KP.RU